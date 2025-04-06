Под Волгоградом столкнулись маршрутка и четыре легковых автомобиля

6 апреля в Городищенском районе Волгограда произошло массовое ДТП. Как сообщает ИА «Высота 102», на 927-м километре трассы Р-22 «Каспий» на территории Котлубанского сельского поселения столкнулись микроавтобус и как минимум четыре легковых автомобиля. Последствия очевидцы засняли на видео.





Авария произошла в первой половине дня. Судя по опубликованным кадрам, сначала в иномарку врезался микроавтобус. Впоследствии ДТП спровоцировало цепочку столкновений. В результате одна из следующих сзади машин улетела в кювет, ещё один автомобиль в лобовую столкнулся с неким препятствием. От удара машину развернуло в противоположном направлении движения.

Незначительные повреждения получил автомобиль «Нива».

Отметим, на место аварии оперативно прибыли медики и сотрудники Госавтоинспекции. Редакция ИА «Высота 102» обратилась с просьбой в ГУ МВД России по Волгоградской области прокомментировать обстоятельства и последствия массового ДТП.

Фото и видео: Волгоград с огоньком / t.me