«У него хорошие характеристики»: пытавшегося задавить людей фермера из Волгоградской области поместили под домашний арест
Расследования 12.08.2020 13:08
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12.08.2020 13:08
38-летний Роман Шевченко помещен под домашний арест до 7 октября. Такое решение, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская, принял накануне Руднянский районный суд Волгоградской области. При этом следствие требовало ареста Романа Шевченко, но прокуратура возражала против такой меры пресечения. На суде были представлены положительные характеристики Романа Шевченко от чиновников района, правоохранительных органов, заслушана информация о благотворительной деятельности мужчины. Было учтено и то обстоятельство, что у Романа Шевченко двое детей на иждивении, а его жена ждет третьего ребенка. Кроме того, он является опекуном недееспособного члена семьи. Также на судебном заседании не нашли своего подтверждения доводы о том, что Роман Шевченко может повлиять на ход расследования дела или оказать давление на пострадавших и свидетелей. На этом основании фермера не стали изолировать от общества.
Напомним, 8 августа Роман Шевченко, депутат сельского совета Лемяшкинского сельского поселения устроил дебош на поле, где, как он считал, собирали его урожай. Сначала он ударил кулаком по лицу одного из работников предприятия, затем навел на него ствол своего карабина и стал угрожать убийством. Затем злоумышленник произвел не менее трех прицельных выстрелов по кабинам и колесам зерноуборочных машин, в которых в этот момент находились люди. По счастливой случайности никто не пострадал, пули застряли в прочном металле кузова спецтехники.
После этого разбушевавшийся землевладелец сел в свою крупногабаритную иномарку и начал движение в сторону стоящих поблизости работников, при этом набирая скорость. Одному из мужчин не удалось увернуться и отбежать. В результате наезда тяжелой машины он получил травмы.
Следователи возбудили уголовное дело по нескольким статьям УК РФ. На изоляции злоумышленника, в том числе, настаивали потерпевшие, которые опасались за свою жизнь.
ИА «Высота 102» сообщало, что Роман Шевченко является сыном мужчины, который семь лет назад убил свою жену и тещу, а затем покончил жизнь самоубийством.
Фото сайта Рен-ТВ.
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