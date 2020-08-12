Расследования

«У него хорошие характеристики»: пытавшегося задавить людей фермера из Волгоградской области поместили под домашний арест

Расследования 12.08.2020 13:08
0
12.08.2020 13:08


38-летний Роман Шевченко помещен под домашний арест до 7 октября. Такое решение, сообщила руководитель  объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская, принял накануне Руднянский районный суд Волгоградской области. При этом следствие требовало ареста Романа Шевченко, но прокуратура возражала против такой меры пресечения. На суде были представлены положительные характеристики Романа Шевченко от чиновников района, правоохранительных органов, заслушана информация о благотворительной деятельности мужчины. Было учтено и то обстоятельство, что у Романа Шевченко двое детей на иждивении, а его жена ждет третьего ребенка. Кроме того, он является опекуном недееспособного члена семьи. Также на судебном заседании не нашли своего подтверждения доводы о том, что Роман Шевченко может повлиять на ход расследования дела или оказать давление на пострадавших и свидетелей.  На этом основании фермера не стали изолировать от общества.
Напомним, 8 августа Роман Шевченко, депутат сельского совета Лемяшкинского сельского поселения устроил дебош на поле, где, как он считал, собирали его урожай.  Сначала он ударил кулаком по лицу одного из работников предприятия, затем навел на него ствол своего карабина и стал угрожать убийством. Затем злоумышленник произвел не менее трех прицельных выстрелов по кабинам и колесам зерноуборочных машин, в которых в этот момент находились люди. По счастливой случайности никто не пострадал, пули застряли в прочном металле кузова спецтехники.
После этого разбушевавшийся землевладелец  сел в свою крупногабаритную иномарку и начал движение в сторону стоящих поблизости работников, при этом набирая скорость. Одному из мужчин не удалось увернуться и отбежать.  В результате наезда тяжелой машины он получил травмы.
Следователи возбудили уголовное дело  по нескольким статьям УК РФ. На изоляции злоумышленника, в том числе, настаивали  потерпевшие, которые опасались за свою жизнь. 
ИА «Высота 102» сообщало, что Роман  Шевченко является сыном мужчины, который семь лет назад убил свою жену и тещу, а затем покончил жизнь самоубийством. 
Фото сайта Рен-ТВ.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Скидка 20% на металлочерепицу 0,5 мм. Подробности по телефону 95 50 05

Облучатели-рециркуляторы для дома и офиса собственного производства
Расследования
12.08.2020 14:46
Расследования 12.08.2020 14:46
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.08.2020 12:38
Расследования 12.08.2020 12:38
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.08.2020 19:00
Расследования 11.08.2020 19:00
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.08.2020 17:44
Расследования 11.08.2020 17:44
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.08.2020 16:55
Расследования 11.08.2020 16:55
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.08.2020 13:45
Расследования 11.08.2020 13:45
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.08.2020 10:32
Расследования 11.08.2020 10:32
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.08.2020 14:05
Расследования 10.08.2020 14:05
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.08.2020 13:32
Расследования 10.08.2020 13:32
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.08.2020 12:39
Расследования 10.08.2020 12:39
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.08.2020 13:09
Расследования 09.08.2020 13:09
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.08.2020 11:20
Расследования 09.08.2020 11:20
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.08.2020 09:11
Расследования 09.08.2020 09:11
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.08.2020 10:30
Расследования 08.08.2020 10:30
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.08.2020 19:21
Расследования 07.08.2020 19:21
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:34
От коронавируса в Волгограде умер глава Камышинского районаСмотреть фотографии
16:09
Чистая прибыль группы «Открытие» по итогам 1 полугодия 2020 года по МСФО составила 14,8 млрд рублейСмотреть фотографии
16:04
В Волгоградской области частнику не дали разводить рыбу на федеральной землеСмотреть фотографии
15:52
От макета к реальности: в Волгограде строители нового корпуса онкодиспансера добрались до крышиСмотреть фотографииCмотреть видео
15:14
«Два года без футбола»: болельщика «Зенита» арестовали на семь суток в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:03
МЧС предупреждает волгоградцев о грозах и ливняхСмотреть фотографии
14:46
Силовики Волгоградской и Астраханской областей пресекли контрабанду товаров двойного назначенияСмотреть фотографии
14:46
МегаФон запустил услугу «Мобильный ID»Смотреть фотографии
14:11
Директора парка «Волго-Ахтубинская пойма» подозревают в уголовном преступленииСмотреть фотографии
14:03
В Волгограде о погибшем капитане «Курска» сняли фильм в школе, где он встретил любовьСмотреть фотографии
13:30
РСПП просит провести совещение по снижению нагрузки на промпотребителей электроэнергииСмотреть фотографии
13:08
«У него хорошие характеристики»: пытавшегося задавить людей фермера из Волгоградской области поместили под домашний арестСмотреть фотографии
12:57
Умирают молодые: оперштаб Волгограда раскрыл данные о последних смертях от коронавирусаСмотреть фотографии
12:38
Убийца-расчленитель саратовца в Волгограде задержан в Ростовской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
11:43
Новые потери: в Волгоградской области от COVID-19 умерли еще два человекаСмотреть фотографии
11:33
Волгоградский музей выпустил партию масок для лица с рукописными картинамиСмотреть фотографии
11:16
Банк «Открытие» предлагает ипотеку с первоначальным взносом 10%Смотреть фотографии
11:16
«Ты сюда не ходи»: офисы волгоградских чиновников закроют шлагбаумыСмотреть фотографии
11:08
В Волгограде стекающие в Волгу ливневые стоки наконец-то начнут очищатьСмотреть фотографии
10:24
В Волгограде камеры сняли таран внедорожника и легковушкиСмотреть фотографииCмотреть видео
10:09
В Волгограде двое пенсионеров госпитализированы после ДТП со скорой помощьюСмотреть фотографии
08:57
В Волгограде муниципальные службы выиграли аукционы на ремонт дорогСмотреть фотографии
08:39
Матч в Волгограде стал самым посещаемым в 1-м туре РПЛСмотреть фотографии
08:10
В администрации президента отреагировали на жалобу волгоградки о переводе времениСмотреть фотографии
23:02
Болельщика «Зенита» задержали за бросок петарды на матче в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:58
Волгоградский «Ротор» проиграл питерскому «Зениту» - 0:2Смотреть фотографии
19:34
Вышел второй сезон инстаграм-сериала «Пушкин 20.20. Друзья»Смотреть фотографии
19:29
«Будем потеть и болеть»: на стадионе «Волгоград Арена» начался матч "Ротора" с "Зенитом"Смотреть фотографии
19:00
«Пошел по пути отца-убийцы?»: устроивший стрельбу депутат из Волгоградской области оказался из семьи с тяжелым прошлымСмотреть фотографии
18:52
Александр Ведяхин: «Рынок зеленого финансирования в России до 2023 года составит3 трлн рублей»Смотреть фотографии
Реклама
Реклама
 