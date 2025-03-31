Роспотребнадзор не обнаружил нового вируса в России

В Роспотребнадзоре опровергли появившуюся в федеральном телеграм-канале информацию о якобы новом вирусе, который вызывает высокую температуру и сильный кашель с кровью. Как сообщили ИА «Высота 102» в РПН, в ходе проводимого в Российской Федерации постоянного эпидемиологического мониторинга и геномного эпиднадзора новые вирусы или вирусы со значимыми мутациями не выявлены.

– В настоящее время эпидемиологическая ситуация в Российской Федерации по группе респираторных инфекций, включая ОРВИ, грипп, COVID-19 и внебольничные пневмонии, стабильна и полностью контролируема. Отмечается снижение уровня заболеваемости, – заверили в федеральном ведомстве.

При этом в РПН отметили сохраняющуюся активность вирусов гриппа B и A(H1N1).

Напомним, после появления информации о «неизвестном вирусе», в Роспотребнадзоре начали проверку опубликованных данных. Однако по результатам проверки данная информация не подтвердилась.