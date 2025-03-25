Происшествия

Полиция отреагировала на видео с «похищением» женщины под Волгоградом

Происшествия 25.03.2025 12:31
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25.03.2025 12:31


Полиция города Волжского Волгоградской области отреагировала на видео, распространенное в телеграм-каналах, на котором, по словам очевидцев, зафиксировано похищение молодой женщины. Правоохранители утверждают, что речь идет о семейном конфликте. 



По данным полиции Волжского, наблюдавшие странную сцену на ул. Кирова волжане обращались минувшей ночью с заявлением. 

Ночью 25 марта 2025 года в полиции Волжского от очевидцев поступило сообщение о совершении на ул. Кирова возможных противоправных действиях в отношении женщины. Сотрудниками полиции данная информация была оперативно проверена. В ходе проведенных мероприятий сведения о противоправных действиях не подтвердились, – сообщили в УМВД России по городу Волжскому. 

Все герои видео, утверждают правоохранители, являются близкими родственниками. Заявления от них в полицию не поступали.

Видео: Ящик Пандоры / t.me

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