Происшествия

Световая опора рухнула и перекрыла дорогу после ДТП на ул. Землячки

Происшествия 22.03.2025 18:13
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22.03.2025 18:13


В Дзержинском районе Волгограда на ул. Землячки на дорогу днем 22 марта обрушилась световая опора, перекрыв движение. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ГУ МВД России по Волгоградской области, столб сломался от удара – после того, как в него влетела машина. Перед этим иномарка столкнулась с другим транспортным средством. 

– По предварительной информации, в 16.00  напротив строения № 80«а» по ул. Землячки произошло столкновение Volvo и KIA, после чего автомобиль KIA совершил столкновение со световой опорой, которая завалилась на проезжую часть, – сообщили в пресс-службе Главка полиции. – В результате ДТП пострадавших нет. 

По данным полицейских, на месте аварии работают экипажи ДПС. На время ремонтных работ организовано реверсивное движение.

Также на ул. Землячки прибыла аварийная бригада, которая к этому времени уже убрала столб с проезжей части. 

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