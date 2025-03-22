Под Волгоградом Volkswagen «распороло» в ДТП с многотонным грузовиком

Один человек пострадал в жестком дорожно-транспортном происшествии под Волгоградом. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону, накануне вечером на ул. Пушкина в Волжском Volkswagen врезался в многотонный грузовик с прицепом. В результате иномарку практически «распороло» пополам.

Столкновение транспортных средств произошло, по сведениям полицейских, в 23-50 21 марта. По уточненным данным, управляла иномаркой женщина. Она и доставлена бригадой скорой помощи в больницу с травмами различной степени тяжести.

Напомним, что в Городищенском районе Волгоградской области 21 марта на трассе Р-22 «Каспий» в результате столкновения дорожным Volvo погибли три человека – ребенок и мужчина из Астраханской области, а также пассажир фургона из Дагестана.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области