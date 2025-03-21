Расследования

Трагедия на трассе Р-22 «Каспий» унесла жизнь 5-летней девочки и двоих мужчин

Расследования 21.03.2025 15:14
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21.03.2025 15:14


Появились подробности о троих погибших в дорожно-транспортном происшествии на трассе Р-22 «Каспий» в Городищенском районе Волгоградской области. Напомним, 21 марта фургон Peugeot врезался в дорожный Volvo. По данным волгоградской прокуратуры, трагедия унесла жизни двоих молодых мужчин и ребенка. 

Так, на месте происшествия скончались от полученных травм  30-летний водитель Peugeot, его 27-летний пассажир и 5-летняя девочка, которая также находилась в салоне транспортного средства. Судя по кадрам с места происшествия, шансов спастись у них не было – Peugeot врезался в КДМ на полной скорости. Кабину фургона, в которой, вероятнее всего, находились погибшие, буквально разрубило от удара.

Прокуратура Волгоградской области взяла на контроль ход процессуальной проверки по факту ДТП. На место происшествия для координации действий правоохранительных органов выезжала прокурор Городищенского района Волгоградской области Татьяна Николаевна Ивлиева.

Ранее, напомним, в ГУ МВД России по Волгоградской области сообщили, что авария произошла в 09.30. Полицейские также опубликовали видеокадры с места трагедии. 

По данным ИА «Высота 102», водитель Peugeot – житель Астраханской области. Из соседнего с Волгоградской областью региона и погибшая 5-летняя девочка. 27-летний пассажир – по предварительным данным, из Дагестана, он уроженец Пензенской области. 

Фото: прокуратура Волгоградской области


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