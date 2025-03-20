У волгоградца изъяли «Ниву» за 153 неоплаченных штрафа ГИБДД

В Краснооктябрьском районе Волгограда судебные приставы изъяли у злостного должника его автомобиль «ВАЗ 2121». Как сообщили V102.RU в ГУФССП России по региону, за автовладельцем числилось 153 неоплаченных штрафа ГИБДД на сумму 120 тысяч рублей.

Волгоградец уклонялся от уплаты долга, а машину прятал, предпочитая парковаться подальше от дома. Судебный пристав принял решение обратить взыскание на «Ниву» должника, но застать владельца и его автомобиль по месту регистрации не получалось. Тогда было подано заявление об ограничении мужчины в праве управления транспортным средством.

После этого должник сам явился к судебным приставам, а машину припарковал в соседнем дворе. Однако эта уловка не помогла - автомобиль нашли.

После составления акта описи и ареста транспортное средство было изъято и направлено на ответственное хранение. Если долг не будет погашен, то машину выставят на реализацию.

Фото: ГУФССП России по Волгоградской области