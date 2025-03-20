Волгоградская облдума закупает 300 часов за 1,1 миллиона

Общество 20.03.2025 07:59
0
20.03.2025 07:59
Аппарат Волгоградской областной думы объявил электронный аукцион на покупку партии сувенирных часов. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, планируется приобрести 150 часов мужских наручных сувенирных и столько же – женских.
На эти цели выделен 1 миллион 119 тысяч рублей – такова начальная стоимость контракта.
Как следует из технического задания, корпус мужских часов с электронно-механическим, кварцевым механизмом должен быть выполнен из нержавеющей стали, а ремень – из натуральной кожи. На крышке часов, упакованных в футляр бордового цвета, исполнитель должен будет нанести гравировку согласно утвержденному заказчиком макету.
Часы для женщин будут иметь более изящный вид, однако технические требования, предъявляемые к этому виду продукции, схожи с теми, которые касаются мужских часов. Цвет циферблата женских часов должен быть серебристым, а цвет корпуса – золотистым.
Напомним, недавно областная дума приобрела партию пледов в количестве 420 штук для подарков. А 300 сувенирных часов регпарламент купил осенью прошлого года.
Фото V102.RU (архив)
Волгоградцы встретят астрономическую весну 20 марта19.03.2025 21:54
Общество 19.03.2025 21:54
Сотни пузыреплодников украсят ул. Рокоссовского в Волгограде к приезду гостей19.03.2025 21:07
Общество 19.03.2025 21:07
У жительницы Волжского арестовали «Ниву» за долг в 97 миллионов рублей19.03.2025 20:41
Общество 19.03.2025 20:41
Закованная в бетон классика и военные «раны»: показываем вскрывшиеся дефекты легендарного ЦУМа19.03.2025 18:19
Общество 19.03.2025 18:19
«Один погиб, вторая покалечилась»: жители Ерзовки требуют огородить смертельно опасный подвал19.03.2025 16:59
Общество 19.03.2025 16:59
Названа дата прощания в Волгограде с Ефимом Шустерманом19.03.2025 16:15
Общество 19.03.2025 16:15
Суд обязал отремонтировать опасные дороги в Ерзовке под Волгоградом19.03.2025 14:22
Общество 19.03.2025 14:22
ЕвроХим-ВолгаКалий модернизирует производственные процессы19.03.2025 14:04 Реклама
Общество 19.03.2025 14:04 Реклама
Андрей Бочаров провел заседание оргкомитета по подготовке к 9 Мая19.03.2025 13:04
Общество 19.03.2025 13:04
38-летний Сергей Черкас из Урюпинска погиб при освобождении Суджи19.03.2025 12:32
Общество 19.03.2025 12:32
Росстат: население Волгоградской области в 2024 году сократилось на 19852 человека19.03.2025 11:37
Общество 19.03.2025 11:37
Под Волгоградом после внимания Бастрыкина пообещали восстановить сельскую дорогу19.03.2025 09:40
Общество 19.03.2025 09:40
Волгоградец выплатил за жену более 700 тысяч долга за электроэнергию19.03.2025 09:33
Общество 19.03.2025 09:33
В северных районах Волгоградской области выпал снег19.03.2025 08:54
Общество 19.03.2025 08:54
Ломать не строить: в Волгограде без труда нашли подрядчика демонтажа руин «МАНа»19.03.2025 07:50
Общество 19.03.2025 07:50