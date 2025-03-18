



В Советском районе Волгограда произошла авария на оживлённом участке ул. Электролесовской. Как сообщает ИА «Высота 102», здесь на перекрёстке с ул. Краснопресненской, напротив трамвайной остановки «35-я Гвардейская», столкнулись два легковых автомобиля.

- В 09:00 напротив дома № 37/1 по ул. Электролесовская произошло столкновение автомашин LADA Largus и LADA Granta, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Примечательно, что, по словам местных жителей, аварии здесь происходят регулярно из-за желания некоторых автолюбителей проскочить на последних секундах светофора.

Судя по опубликованным с места событий кадрам, как минимум одна машина получила серьёзные повреждения и заблокировала съезд на примыкающую дорогу.

Отметим, по данным правоохранителей, водитель LADA Largus был травмирован. Мужчине потребовалась госпитализация. По данным сервиса «Яндекс. Карты», в настоящее время в месте аварии по-прежнему осложнено автомобильное движение.

Фото: Жесть Волгограда / vk.com