Происшествия

В Волгограде очевидцы засняли последствия ДТП у остановки «35-я Гвардейская»

Происшествия 18.03.2025 13:04
0
18.03.2025 13:04


В Советском районе Волгограда произошла авария на оживлённом участке ул. Электролесовской. Как сообщает ИА «Высота 102», здесь на перекрёстке с ул. Краснопресненской, напротив трамвайной остановки «35-я Гвардейская», столкнулись два легковых автомобиля.

- В 09:00 напротив дома № 37/1 по ул. Электролесовская произошло столкновение автомашин LADA Largus и LADA Granta, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Примечательно, что, по словам местных жителей, аварии здесь происходят регулярно из-за желания некоторых автолюбителей проскочить на последних секундах светофора.

Судя по опубликованным с места событий кадрам, как минимум одна машина получила серьёзные повреждения и заблокировала съезд на примыкающую дорогу.

Отметим, по данным правоохранителей, водитель LADA Largus был травмирован. Мужчине потребовалась госпитализация. По данным сервиса «Яндекс. Карты», в настоящее время в месте аварии по-прежнему осложнено автомобильное движение.

Фото: Жесть Волгограда / vk.com

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
18.03.2025 12:01
Происшествия 18.03.2025 12:01
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.03.2025 10:03
Происшествия 18.03.2025 10:03
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.03.2025 08:01
Происшествия 18.03.2025 08:01
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.03.2025 21:47
Происшествия 17.03.2025 21:47
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.03.2025 21:20
Происшествия 17.03.2025 21:20
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.03.2025 19:38
Происшествия 17.03.2025 19:38
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.03.2025 19:03
Происшествия 17.03.2025 19:03
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.03.2025 18:16
Происшествия 17.03.2025 18:16
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.03.2025 17:02
Происшествия 17.03.2025 17:02
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.03.2025 15:32
Происшествия 17.03.2025 15:32
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.03.2025 15:27
Происшествия 17.03.2025 15:27
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.03.2025 10:37
Происшествия 17.03.2025 10:37
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.03.2025 10:34
Происшествия 17.03.2025 10:34
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.03.2025 10:18
Происшествия 17.03.2025 10:18
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.03.2025 10:03
Происшествия 17.03.2025 10:03
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:55
Девять волгоградских депутатов поддержали закон об усыплении бездомных собакСмотреть фотографии
17:27
В Волгограде цены на молоко за две недели подскочили на 15%Смотреть фотографии
17:22
В волгоградских школах с 1 апреля стартует набор первоклассниковСмотреть фотографии
16:46
Волгоградца осудили за удары инспектору ЖД пистолетом по головеСмотреть фотографии
15:53
Путин назначил новых судей в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:49
Андрей Бочаров принял участие в правительственном совещании с ПатрушевымСмотреть фотографии
15:41
Волгоградцу дали 2 года колонии за обман с семенами на 7,5 млн рублейСмотреть фотографии
15:20
До -3 градусов и мокрый снег ожидают в Волгограде в ближайшие дниСмотреть фотографии
15:16
Врачи заново «собрали» ногу волгоградке после падения с высотыСмотреть фотографии
15:00
Адвокат чиновницы Елисеевой обжалует ее арест в МосгорсудеСмотреть фотографии
15:00
Кешбэк 100% на оплату тарифа: билайн запустил акцию за пополнение балансаСмотреть фотографии
14:38
Бочаров объявил о начале проектирования моста на остров СарпинскийСмотреть фотографии
14:20
Бастрыкин поручил выяснить, почему волгоградцы вновь жалуются на разрухуСмотреть фотографии
13:57
Укрепление рубля привело к росту спроса на заграничные поездки из ВолгоградаСмотреть фотографии
13:55
Телефонный разговор Путина и Трампа ожидается вечером 18 мартаСмотреть фотографии
13:26
В регионах начали исправлять законы о выплатах 10 тыс. рублей беременным студенткамСмотреть фотографии
13:04
В Волгограде очевидцы засняли последствия ДТП у остановки «35-я Гвардейская»Смотреть фотографии
12:59
Котельниково – город роста: как ЕвроХим-ВолгаКалий создает демографический бум в регионеСмотреть фотографии
12:55
Студенты волгоградского меда оценили качество воды на очистных «Концессий»Смотреть фотографии
12:28
Поющие цветы: сериал о возрождении легендарного «ВИА "Васильки"» уже скоро на Wink.ruСмотреть фотографии
12:17
Осужден волгоградец, задавивший на «КАМАЗе» реставратора ТипайловаСмотреть фотографии
12:01
В Камышине сняли на видео жесткое ДТП с пассажирской «Газелью»Смотреть фотографииCмотреть видео
11:23
Сметану и творог сомнительного качества нашли в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:15
Прокуратура помогла волгоградской пенсионерке «раскулачить» пособницу аферистовСмотреть фотографии
11:05
Житель Камышина украл бутылку водки и сломал нос директору «Пятерочки»Смотреть фотографии
10:48
В Волгоградской области Крымскую весну встречают выставками, акциями и классными часамиСмотреть фотографии
10:21
Квартиры с ремонтом в ЖК «Крылья Качи»: комфорт, качество и выгода от застройщика «Синара-Девелопмент»Смотреть фотографии
10:18
«У одного подвывих, у второго – перелом позвоночника»: волгоградка требует призвать к ответу школу №19 за травмы детейСмотреть фотографии
10:11
В Волгограде с 19 марта удвоят количество рейсов на СарпинскийСмотреть фотографии
10:03
В Волгограде ул. 64-й Армии встала в пробке после столкновения КАМАЗа с кроссоверомСмотреть фотографии
 