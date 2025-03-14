Клон Сталинградского тополя Победы посадили на Северном Кавказе





На территории музея-памятника «Защитникам перевалов Кавказа» в Карачаево-Черкессии высадили клон легендарного дерева, произрастающего в Волгограде, – Сталинградского тополя Победы. По данным администрации Волгоградской области, в ближайшее время еще два саженца будут переданы в Краснодарский край и в Дагестан.

Молодые саженцы были выращены в Волгоградском ботаническом саду из генетического материала дерева, пережившего Сталинградскую битву и находящегося до сих пор на Аллее Героев в самом центре Волгограда.

Напомним, что акция «Тополь Победы» стартовала в 2013 году по инициативе Волгоградской области. За 11 лет клоны волгоградского дерева были высажены в разных регионах России – на территории более чем 30 городов.

Отметим, что в городах, где появляются волгоградские саженцы, укореняться и расти им помогают местные волонтеры.