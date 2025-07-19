



19 июля Гидрометцентр уточнил прогноз неблагоприятных погодных явлений для ЮФО. По данным метеорологов, в Волгоградской области в течение ближайших трёх дней ожидаются ливни, грозы и штормовой ветер. Из-за потенциальной опасности явлений специалисты вынуждены были ввести на территории региона жёлтый уровень опасности.

Ветер 15-20 м/с и порывами до 20-25 м/с ожидается в регионе с сегодняшнего дня и до 19:00 21 июля. Грозы придут в Волгоградскую область предстоящей ночью и будут отмечаться вплоть до 18:00 21 июля. Ливни прогнозируются с 18:00 20 июля до 12:00 21 июля.

Напомним, как ранее сообщала редакция, в этот разгул стихии не даст изнывающим от жары волгоградцам передышки. По прогнозу Волгоградского ЦГМС, в ближайшие дни в регионе ожидается жара +36…+39ºC.