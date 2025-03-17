«Не мигранты, а ученики»: в Волгограде объяснили работу иностранцев курьерами несмотря на запрет





13 марта в Волгоградской области вступил в силу запрет на использования труда иностранных рабочих в некоторых направлениях предпринимательской деятельности. Как сообщает ИА «Высота 102», введённые губернатором Андреем Бочаровым ограничения затрагивают как бюджетные, так и частные организации в сфере образования, здравоохранения, общественного транспорта, торговли, курьерской доставки, а также связанные с охотой и отловом диких животных.

Первые итоги

В настоящее время региональные власти совместно с Управлением по вопросам миграции проводят мониторинг юридических лиц, которые ранее привлекали иностранных рабочих и при этом их род деятельности подпадает под запрет. Результаты такой работы будут опубликованы в начале следующего месяца, однако уже сейчас специалисты отмечают положительную тенденцию.

- По итогам января-февраля 2025 года отсутствуют факты приема на работу иностранных работников по патенту в сферах, определенных постановлением губернатора, - подчеркнули в пресс-службе комитета по труду и занятости населения Волгоградской области.

Исключение из правил

При этом, как выяснилось, волгоградцы по-прежнему могут наблюдать иностранцев, занимающихся курьерской доставкой, работой в такси или же в торговле и далеко не всегда это свидетельствует о нарушении нового порядка.

- В сфере доставки на основании федерального законодательства могут работать иностранные студенты в свободное от учебы время или во время каникул без получения патента или разрешения на работу — этот случай под действие постановления не попадает, - уточнили в профильном комитете.

Перевоспитание рублём

Организациям, которые действительно будут уличены в игнорировании постановления губернатора Волгоградской области, обещают привлекать к ответственности по всей строгости законодательства. Наказание за данный проступок прописано в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях.

- Для граждан предусмотрен штраф от 2 тыс. до 4 тыс. рублей, для должностных лиц — от 40 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 800 тыс. до 1 млн рублей, либо административное приостановление деятельности на срок от четырнадцати до девяноста суток, - подчеркнули региональные власти.

Информация о компаниях-нарушителях будет оперативно передаваться облкомтрудом в Управление по вопросам миграции, которое наделено полномочиями по привлечению виновных лиц к ответственности.

Отметим, 13 декабря 2024 года губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров утвердил поправки в региональное законодательство, ограничивающие использование труда иностранных специалистов. На то, чтобы коммерсанты привели свою работу в соответствие с новыми правилами, постановлением был предусмотрен трёхмесячный переходный период.