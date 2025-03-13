Небо над Волгоградом вновь открыли для самолетов

Росавиация сняла ограничения, введенные повторно в аэропорту Волгограда на прием и отправку самолетов, передает V102.RU.

- В 09:03 МСК сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, - сообщила Росавиация.

В настоящее время задерживаются на вылет семь рейсов: один в Дубай, три в Москву, два в Казань и один в Санкт-Петербург. Посадка задерживается восьми рейсов: четыре из Москвы, два из Казани, по одному из Екатеринбурга и Санкт-Петербурга.

Напомним, что ограничения в аэропорту Волгоград (Гумрак) вводились утром 13 марта дважды для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.