В Волгограде в честь 83-летия Сталинградской Победы состоялся легкоатлетический пробег





В Волгограде продолжаются памятные мероприятия, посвященные 83-й годовщине разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. ПСБ традиционно поддержал ключевые события этих дней. Одним из центральных стал знаковый для города-героя ежегодный легкоатлетический пробег, прошедший в этом году уже в 79-й раз .

В церемонии открытия масштабного спортивно-патриотического мероприятия приняла участие Олеся Маслакова, заместитель управляющего Южного филиала ПСБ.

– Сталинградская Победа – это фундамент нашей общей исторической памяти, пример невероятной силы духа и единства. Традиционно ПСБ поддерживает памятные мероприятий, приуроченных к великой дате. Это наш способ сказать спасибо героическому прошлому и укрепить ценности, которые важны для будущего. Такие события, объединяют тысячи людей, создавая живую связь времен, и мы гордимся, что способствуем ее сохранению, – отметила Олеся Маслакова

Пробег, прошел 1 февраля по Нулевой продольной магистрали от мемориала «Бронекатер БК-31» до «Волгоград Арены». Участники преодолевали дистанции в 1, 5 и 10 километров. Мероприятие собрало более тысячи жителей и гостей Волгограда всех возрастов

Все желающие в этот день могли согреться горячим чаем на площадке ПСБ.



