Росавиация снова закрыла аэропорт Волгограда 13 марта

Общество 13.03.2025 08:40
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13.03.2025 08:40
Росавиация в 8-00 ч. 13 марта снова закрыла аэропорт Волгограда на прием и вылет воздушных судов. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ведомство.
Напомним, ограничения вводились вечером 12 марта. В 6-00ч. 13 марта они были сняты. В связи с этим были задержаны пять рейсов. Также этим утром был закрыт аэропорт Саратова.
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