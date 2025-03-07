Под Волгоградом любителя тонировки арестовали на 13 суток

Михайловский районный суд Волгоградской области арестовал на 13 суток водителя, который отказывался снимать тонировку с лобового и боковых стекол своего автомобиля. Как сообщили V102.RU в районном суде, мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности за управление автомобилем с затонированными стеклами. Однако снимать тонировку он не торопился.

31-летнего водителя на тонированной «Ладе Гранта» в очередной раз остановили 6 марта в Михайловке. С учетом того, что он не выполнил требование о растонировании авто, в отношении был составлен протокол об административном правонарушении за неповиновение законным требованиям сотрудника полиции.

Постановление суда об аресте не вступило в законную силу и может быть обжаловано.