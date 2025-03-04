Под Волгоградом ищут пропавшего на реке Дон рыбака

Происшествия 04.03.2025 17:02
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04.03.2025 17:02
Спасатели провели водолазные работы на реке Дон в Октябрьском районе Волгоградской области после сигнала об исчезновении рыбака. Как рассказали ИА «Высота 102» в ГКУ «Служба спасения», по информации правоохранительных органов, о пропаже 45-летнего мужчины накануне, 3 марта, сообщили его родственники. Мужчина выехал из дома на автомобиле и перестал выходить на связь.
Очевидцы последний раз видели пропавшего на льду реки Дон в 700 метрах западнее хутора Ильмень-Суворовский Октябрьского района.
Фото ГКУ «Служба спасения» VK.com
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