Скончалась задавленная «УАЗ Патриотом» 50-летняя волгоградка

Происшествия 04.03.2025 16:34
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04.03.2025 16:34
50-летняя женщина, которую накануне, 3 марта, сбила машина, умерла. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на облздрав.
- Несмотря на проводимую интенсивную терапию, пациентка скончалась в реанимации больницы №25, - констатировали в комитете здравоохранения Волгоградской области.
Напомним, авария произошла на улице Электролесовская в Советском районе Волгограда около полудня. 44-летний водитель «УАЗ Патриот» совершил наезд на волгоградку, которая пересекала дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Женщину доставили в больницу, однако спасти ее не удалось.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области
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