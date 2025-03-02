В «Битве экстрасенсов» показали проделки призрака в доме под Волгоградом

Новый выпуск шоу «Битвы экстрасенсов», снятый в Новом Рогачике Городищенского района Волгоградской области, вышел на федеральном канале. Как сообщает ИА «Высота 102», Олег Шепс, Виктория Райдос и Соня Егорова пытались выяснить, что происходит в квартире многодетной семьи, где поселился призрак умершего более пяти лет назад мальчика.
Пикантность ситуации состоит в том, что он не только преследует свою семью, но и взрослеет и при этом начинает приставать к девушкам, членам семьи.
Чтобы прекратить «сексуальные домогательства» призрака, экстрасенсы провели обряд на местном кладбище.
Скриншот выпуска «Битвы экстрасенсов»