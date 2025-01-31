Общество

В Волгограде показали часть из 2000 проектов памятника участникам СВО у Мамаева кургана

Общество 31.01.2025 17:28
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31.01.2025 17:28


Сегодня, 31 января, в Волгограде состоялась презентация эскизов будущего памятника участникам СВО, который планируют установить у подножия Мамаева кургана, передает V102.RU.

Как сообщили в облдуме, своими идеями народного мемориала поделились волгоградские школьники и студенты. В музее «Россия – моя история» на всеобщее обозрение выставлены эскизы и рисунки воспитанников ГДЮЦа, детских школ-искусств, центров детского творчества, школ Волгограда и области. Свои работы презентовали активисты центра «Пост №1», детского технопарка «Кванториум», казачьего кадетского корпуса им. К.И.Недорубова и студенты. 


- Более 25 тысяч школьников и студентов ссузов Волгоградской области приняли участие в разработке эскизов памятника участникам специальной военной операции, - сообщили в облдуме. - Всего в оргкомитет поступило более двух тысяч проектов.


Идеи волгоградской молодежи оценивали председатель облдумы Александр Блошкин, первый замгубернатора Александр Дорждеев и замгубернатора Лариса Савина.


- Оргкомитет из ваших идей выберет самое лучшее. Нам выпала очень серьезная задача – выстроить собирательный образ защитника Отечества. К этой работе будут привлечены эксперты, наши ветераны, участники СВО. Это действительно будет народный памятник, олицетворяющий силу духа и патриотизм воинов, - сказал Александр Дорждеев.


Ранее с инициативой создать в Волгограде памятник бойцам СВО выступили ветераны, фронтовики, участники боевых действий, семьи бойцов. Работы планируют начать в 2025-м – в Год защитника Отечества и 80-летия Великой Победы. 

Фото: Волгоградской областной думы

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