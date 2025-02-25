Волгоградцы засняли радужное гало над областным центром





25 февраля тысячи жителей Волгограда стали очевидцами необычного природного явления. Как сообщает ИА «Высота 102», в небе над областным центром появилось гало. Оно заставило многих горожан оставить свои дела и выйти на улицу, чтобы запечатлеть двойную радужную сферу вокруг солнца.

Гало проявилось на фоне морозной погоды и только закончившегося снегопада. Оно связано с преломлением солнечных лучей, проходящих через атмосферу, насыщенную мельчайшими кристаллами льда. В результате свет преломляется, образуя причудливое радужное свечение вокруг светила.

Напомним, ранее в субботу, 22 февраля, радужную сферу довелось наблюдать жителям Котово. Однако, в отличие от волгоградцев, в районном центре гало было лишь частичным.