



22 февраля в Котово Волгоградской области очевидцы засняли редкое природное явление. Как сообщает ИА «Высота 102», утром над городом коммунальных катастроф взошло солнечное гало. Фрагмент живописного природного явления в виде радужного «нимба» очевидцы засняли на фото.

Судя по опубликованным кадрам, горожанам удалось наблюдать частичное гало. Оно образовалось солнечным утром на фоне понижения температуры до -17 °C. Лучи, проходя через атмосферу на высоте, сталкиваются с мельчайшими кристаллами льда, находящимися в воздухе. В результате свет преломляется, образуя вокруг светила одну или несколько радужных дуг.

Примечательно, что в народном фольклоре с гало связаны сразу несколько диаметрально противоположных поверий. По одному из них радуга вокруг солнца сулит наблюдателям удачу, по второму, напротив, знак в небесах — предвестник беды. Местные жители ко всем этим суевериям относятся с юмором, шутя, что в 2025 году лимит несчастий районный центр уже исчерпал.

Фото: Котовский разворот / t.me