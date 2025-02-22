Происшествия

В Волгограде две машины сгорели в гараже частного дома на ул. Менделеева

Происшествия 22.02.2025 11:44
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22.02.2025 11:44


21 февраля в Краснооктябрьском районе Волгограда произошёл крупный пожар. Как сообщает ИА «Высота 102», на территории частного сектора загорелся жилой дом. Пламя возникло в гараже и начало быстро распространяться по строению. На место оперативно прибыли спасатели.



- В 19:42 поступило сообщение о пожаре в Волгограде. На первом этаже в гараже кирпичного трёхэтажного дома горели домашние вещи и два автотранспортных средства на площади 150 кв. метров. Пожарные расчеты 2-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 20:10, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Отметим, по информации спасателей, во время пожара пострадал 34-летний житель дома. Причины произошедшего в настоящее время устанавливаются специалистами.

Фото и видео: Волгоград / t.me

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