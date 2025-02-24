Полиция задержала женщину, ударившую ножом волгоградца





В Волгограде 24 февраля задержали 45-летнюю местную жительницу, которая подозревается в причинении ножевого ранения 56-летнему мужчине. По данным полицейских, пострадавший был доставлен в больницу с ранением живота.

Сообщается, что преступление было совершено в Краснооктябрьском районе. Пострадавший и злоумышленница проживали совместно, а мотивом преступления стал, по предварительным данным, бытовой конфликт.

В настоящее время сотрудниками районного отдела ГУ МВД России по Волгоградской области решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 111 УК РФ – «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Пострадавший, благодаря оказанной врачами помощи, остался жив. Волгоградку изолировали от общества.