ТЦ «Ворошиловский» снова радует подарками

Общество 21.02.2025 09:35 Реклама
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21.02.2025 09:35 Реклама
В ТЦ «Ворошиловский» акция «Подарки любимым».
С 10 февраля 2025 года по 09 марта 2025 года загляни в ТЦ, сделай всего несколько простых движений и сможешь зарядить подарками себя и своих близких.
— Мы гарантируем подарки и прекрасный шанс выиграть главные призы! В конце акции мы разыграем 33 сертификата на шопинг на сумму до 30 тысяч рублей, а также множество подарков от магазинов-партнеров. В общей сложности на шопинг мы раздадим сертификатов на 150 000 рублей, — заявили организаторы.
Условия участия:
• приходи в ТЦ и делай покупку на сумму от 5000 рублей в одном чеке в любом магазине (кроме «Перекрестка») с 10.02.2025г. по 10.03.2025г.;
• покажи чек на промо-стойке на первом этаже;
• заполни купон-анкету — это можно сделать после каждой покупки от 5000 рублей, но не больше трех раз в день;
• получи гарантированный подарок: ручку, кружку или брелок — всё на удачу!
Подарков немного, так что не упусти свой шанс! Розыгрыш главных призов среди всех участников пройдет 9 марта 2025 года в 15:00 на ВК-видео ТЦ «Ворошиловский».
Хочешь узнать больше об организаторе, условиях и призах?
Посети сайт: Voroshilovskiy-tc.ru.
18+
Фото: ООО «ТЦ «Мегаполис».
Реклама. ООО «ТЦ «Мегаполис» ИНН 3445066682
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