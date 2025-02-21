ТЦ «Ворошиловский» снова радует подарками





В ТЦ «Ворошиловский» акция «Подарки любимым».

С 10 февраля 2025 года по 09 марта 2025 года загляни в ТЦ, сделай всего несколько простых движений и сможешь зарядить подарками себя и своих близких.

— Мы гарантируем подарки и прекрасный шанс выиграть главные призы! В конце акции мы разыграем 33 сертификата на шопинг на сумму до 30 тысяч рублей, а также множество подарков от магазинов-партнеров. В общей сложности на шопинг мы раздадим сертификатов на 150 000 рублей, — заявили организаторы.

Условия участия:

• приходи в ТЦ и делай покупку на сумму от 5000 рублей в одном чеке в любом магазине (кроме «Перекрестка») с 10.02.2025г. по 10.03.2025г.;

• покажи чек на промо-стойке на первом этаже;

• заполни купон-анкету — это можно сделать после каждой покупки от 5000 рублей, но не больше трех раз в день;

• получи гарантированный подарок: ручку, кружку или брелок — всё на удачу!

Подарков немного, так что не упусти свой шанс! Розыгрыш главных призов среди всех участников пройдет 9 марта 2025 года в 15:00 на ВК-видео ТЦ «Ворошиловский».

Хочешь узнать больше об организаторе, условиях и призах?

18+

Фото: ООО «ТЦ «Мегаполис».

Реклама. ООО «ТЦ «Мегаполис» ИНН 3445066682