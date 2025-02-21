Под Волгоградом простятся с погибшим на СВО Дмитрием Машьяновым

Общество 21.02.2025 09:29
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21.02.2025 09:29
Завтра, 22 февраля, во Фролово Волгоградской области похоронят погибшего на СВО местного жителя. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на местные паблики, Дмитрий Машьянов погиб 28 декабря 2024 года. Ему был 31 год.
Прощание с бойцом состоится сначала дома, потом пройдет отпевание в храме. Похоронят воина на новом кладбище во Фролово.
Коллаж V102.RU
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