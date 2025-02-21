Общество

Под Волгоградом простятся с погибшим на СВО Дмитрием Машьяновым

Общество 21.02.2025 09:29
0
21.02.2025 09:29


Завтра, 22 февраля, во Фролово Волгоградской области похоронят погибшего на СВО местного жителя. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на местные паблики, Дмитрий Машьянов погиб 28 декабря 2024 года. Ему был 31 год. 
Прощание с бойцом состоится сначала дома, потом пройдет отпевание в храме. Похоронят воина  на новом кладбище во Фролово.
Коллаж V102.RU

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
21.02.2025 11:41
Общество 21.02.2025 11:41
Комментарии

0
Далее
Общество
21.02.2025 10:49
Общество 21.02.2025 10:49
Комментарии

0
Далее
Общество
21.02.2025 10:07
Общество 21.02.2025 10:07
Комментарии 0

0
Далее
Общество
21.02.2025 10:02
Общество 21.02.2025 10:02
Комментарии

0
Далее
Общество
21.02.2025 09:35 Реклама
Общество 21.02.2025 09:35 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
21.02.2025 09:04
Общество 21.02.2025 09:04
Комментарии

0
Далее
Общество
21.02.2025 08:17
Общество 21.02.2025 08:17
Комментарии

0
Далее
Общество
21.02.2025 07:27
Общество 21.02.2025 07:27
Комментарии

0
Далее
Общество
20.02.2025 21:41
Общество 20.02.2025 21:41
Комментарии

0
Далее
Общество
20.02.2025 21:24
Общество 20.02.2025 21:24
Комментарии

0
Далее
Общество
20.02.2025 21:05
Общество 20.02.2025 21:05
Комментарии

0
Далее
Общество
20.02.2025 19:48
Общество 20.02.2025 19:48
Комментарии

0
Далее
Общество
20.02.2025 19:47
Общество 20.02.2025 19:47
Комментарии

0
Далее
Общество
20.02.2025 19:00
Общество 20.02.2025 19:00
Комментарии

0
Далее
Общество
20.02.2025 17:10
Общество 20.02.2025 17:10
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

11:41
Волгоградстат нарисовал портрет среднестатистического мужчиныСмотреть фотографии
11:16
Перед праздниками на маркетплейсах выросли продажи мужской одежды и ювелирных украшенийСмотреть фотографии
11:02
Депутат Госдумы РФ обратился в МВД из-за расстрела собаки в ВолжскомСмотреть фотографии
10:49
В Волгограде обнаружили партию творога неизвестного происхожденияСмотреть фотографии
10:07
Энергетики построили электросетевую инфраструктуру для спортивной школы «Юный ястреб»Смотреть фотографии
10:02
Роспотребнадзор обнаружил грубые нарушения в магазинах «Светофор»Смотреть фотографии
09:35
ТЦ «Ворошиловский» снова радует подаркамиСмотреть фотографии
09:29
Под Волгоградом простятся с погибшим на СВО Дмитрием МашьяновымСмотреть фотографии
09:04
В Волгоградской области 5 марта включат тревожные сиреныСмотреть фотографии
08:17
Жители Волжского пожаловались на запах протухшей капустыСмотреть фотографии
07:27
Будут моложе и пышнее? Волгоградцев удивил частокол из многолетних деревьев на пр. ЛенинаСмотреть фотографии
06:48
Внук известного волгоградского футболиста стал игроком «Ротора»Смотреть фотографии
21:41
Снова будет снежная пыль? Осадки под конец календарной зимы все еще ждут в ВолгоградеСмотреть фотографии
21:24
В Котово заявили об устранении аварии на теплосетиСмотреть фотографии
21:05
Участникам СВО в Волгоградской области установили льготы на зубопротезированиеСмотреть фотографии
20:17
Под Волгоградом вынесли приговор цыганам за нападение на полицейскогоСмотреть фотографии
19:48
Празднование Широкой Масленицы пройдет в Центральном парке ВолгоградаСмотреть фотографии
19:47
Главврача Нехаевской ЦРБ накажут за аварийный пищеблок с целлофаном на окнахСмотреть фотографии
19:00
Волгоградский волонтер встретил на СВО принца НигерииСмотреть фотографии
18:11
В Волгограде осуждена группа поджигателей машин и квартир должниковСмотреть фотографии
17:10
Поисковики ищут родных сталинградца, погибшего в Карелии при крушении бомбардировщикаСмотреть фотографии
16:55
Гигантское изображение Родины-матери из снега украсило озеро в ЯкутииСмотреть фотографииCмотреть видео
16:41
В Волгоградской области простятся с погибшим на СВО Романом КондратовымСмотреть фотографии
16:11
Как смотрят фильмы и сериалы в путешествиях изучили «Авито» и онлайн-кинотеатр Wink.ruСмотреть фотографии
16:02
Четверым волгоградцам с инвалидностью вручили «Лады»Смотреть фотографии
16:01
«Меня называли ворюгой»: незаконно осужденный экс-директор волгоградского училища не может добиться реабилитацииСмотреть фотографии
15:48
В Котово из-за новой аварии на сетях остались без тепла школы и детский садСмотреть фотографии
15:18
В Волгоградской области хуторянин избил беременную возлюбленнуюСмотреть фотографии
14:48
Под Волгоградом спасатели эвакуировали потерявшего сознание рыбакаСмотреть фотографии
14:44
Губернатор Бочаров вызвал на ковёр чиновников соцблока: что обсуждалиСмотреть фотографии
 