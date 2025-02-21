Роспотребнадзор обнаружил грубые нарушения в магазинах «Светофор»





В ходе реализуемой в сети магазинов «Светофор» продукции были выявлены многочисленные нарушения. Как сообщает V102.RU со ссылкой на ведомство, в сети выявлена антисанитария и работники без медкнижек.

Как ранее сообщалось информагентством, волгоградское УФАС также проведет проверку логистических центров «Светофора» и их поставщиков.

- Территориальными органами Роспотребнадзора проведены контрольные мероприятия в отношении 1485 объектов, осуществляющих деятельность под торговой маркой «Светофор». При проведении контрольных мероприятий исследовано 8106 проб. Проведено более 120 тыс. исследований, - заявили в организации.

В ходе проверок были выявлены грубые нарушения обязательных требований в каждой пятой пробе молочной продукции из 3468 исследованных проб. Нарушения также были в каждой пятой из 860 проб мясной продукции, в каждой шестой пробе из 246 проб консервов, в каждой четвертой пробе птицы из 167 исследованных.

Кроме того магазинах была обнаружена просрочка, несоблюдение требований к условиям хранения и реализации пищевой продукции и несоблюдение товарного соседства. На некоторых объектах «Светофора» отсутствовало горячее или холодное водоснабжение.Также среди работников торговых точек были лица, не прошедшие обязательного медицинского обследования или имеющих медкнижки.

- В результате всех проведенных мероприятий изъято 5,7 тыс. партий небезопасной продукции объемом более 300,1 т. По результатам проверок составлено 2,7 тыс. протоколов об административном правонарушении, наложены штрафы на сумму более 1,2 млн рублей. В настоящее время процессуальные процедуры продолжаются, - добавили в ведомстве.

Напомним, ранее V102.RU сообщало о временном закрытии магазинов «Светофор» в Московской области по искам Роспотребнадзора. Ведомство обнаружило нарушения в торговле и санитарных норм. Как оказалось, претензии к сети есть и у налоговиков. В частности, в начале февраля принято решение о начале ликвидации АО «Инвест стандарт» — холдинга, которому принадлежат магазины «Светофор» в Центральном и Северо-Западном федеральных округах. Причина — недостоверные сведения об адресе, которые компания указала при регистрации.

В Арбитражном суде Волгоградской области в настоящее время рассматривается административный иск территориального управления Роспотребнадзора к юридическому лицу, владеющей в регионе сетью магазинов «Светофор». Ведомство требует привлечь юрлицо к административной ответственности по ч.2 ст. 14.43 КоАП РФ (Нарушение изготовителем, исполнителем, продавцом требований технических регламентов, что создает угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений).