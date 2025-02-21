В Волгоградской области 5 марта включат тревожные сирены

Общество 21.02.2025 09:04
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21.02.2025 09:04
5 марта на территории муниципального округа город Михайловка запланировано проведение проверки готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения, локальных систем оповещения. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации муниципалитета Волгоградской области, будут задействованы радио и телетрансляционные сети вещания, электросирены и громкоговорители с передачей учебных сигналов. Жителей просят сохранять спокойствие и привычный ритм жизнедеятельности .
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