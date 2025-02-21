Жители Волжского пожаловались на запах протухшей капусты

Общество 21.02.2025 08:17
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21.02.2025 08:17
МБУ «Служба окружающей среды» отчиталось об итогах проверки по двум обращениям жителей, пожаловавшихся на неприятный запах, похожий на «ароматы» протухшей квашеной капусты. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации городского округа Волгоградской области, такой запах ощущался в районе 9-ого микрорайона и 39-ого квартала накануне.
Утром 20 февраля предполагаемым источником неприятного запаха был ОАО «ЕПК Волжский», ближе к обеду - ОАО «Волжский абразивный завод».
Сотрудники лаборатории отобрали пробы воздуха на наличие загрязняющих веществ (сероводорода, диоксида серы, диоксида азота). В том числе исследование воздуха было проведено совместно с передвижной лабораторией абразивного завода.
Однако по результатам анализа проб зафиксированная в старой части города концентрация сероводорода в размере 0,005 мг/м3 не превысила установленную норму предельной допустимой концентрации загрязнения атмосферного воздуха.
Фото V102.RU
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