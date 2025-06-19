Власти заявили о починке водовода: воду в Котово ждут утром 20 июня





Глава Котовского района Волгоградской области Олег Кузьмин сообщил об окончании работ по устранению аварии на водоводе Филино-Котово. По его словам, в настоящее время магистральный водопровод начал заполняться водой.

По уточенным сведениям Кузьмина, авария произошла на водоводе рано утром 19 июня.

– В 5 часов утра произошло резкое падение давления на водоводе, после чего бригады специалистов оперативно выехали на его обследование. В результате обследования в 10-12 км. от города Котово был обнаружен порыв, – сообщил глава Котовского района. – Оперативно были сформированы аварийные бригады, которые приступили к работам.

Завершилось устранение аварии в 17:10

– Сейчас ждем наполнения водовода, ожидаемый подход воды на город Котово – ориентировочно к утру 20 июня. Подвоз воды будет продолжен по заявкам граждан, – уточняет глава Котовского района.