Общество

Власти заявили о починке водовода: воду в Котово ждут утром 20 июня

Общество 19.06.2025 18:29
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19.06.2025 18:29


Глава Котовского района Волгоградской области Олег Кузьмин сообщил об окончании работ по устранению аварии на водоводе Филино-Котово. По его словам, в настоящее время магистральный водопровод начал заполняться водой. 

По уточенным сведениям Кузьмина, авария произошла на водоводе рано утром 19 июня. 

– В 5 часов утра произошло резкое падение давления на водоводе, после чего бригады специалистов оперативно выехали на его обследование. В результате обследования в 10-12 км. от города Котово был обнаружен порыв, – сообщил глава Котовского района. – Оперативно были сформированы аварийные бригады, которые приступили к работам. 

Завершилось устранение аварии в 17:10 

Сейчас ждем наполнения водовода, ожидаемый подход воды на город Котово – ориентировочно к утру 20 июня. Подвоз воды будет продолжен по заявкам граждан, – уточняет глава Котовского района.

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