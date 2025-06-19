Общество

Крепкий ветер просушит Волгоград после проливных дождей и гроз

Общество 19.06.2025 19:11
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19.06.2025 19:11


Специалисты регионального ЦГМС опубликовали краткосрочный прогноз погоды на предстоящие три дня в Волгограде. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на приведенные данные, 20 июня в областном центре установится сухая погода. Выходные должны быть солнечными при комфортной температуре до +25º. 

Так, в пятницу в Волгограде существенных осадков не ожидается, а воздух прогреется до +24...+26º. Временами порывы ветра будут достигать 18 метров в секунду.

В субботу, 21 июня, сохранится достаточно крепкий ветер, но ливней и гроз также не прогнозируется. Столбики уличных термометров в этот день покажут днем +23...+25º.

В воскресенье будет преимущественно солнечно. Одновременно ослабнут и порывы западного ветра. 

– 22 июня без существенных осадков. Ветер западный ночью до  13 м/с., – говорится в краткосрочном прогнозе Волгоградского ЦГМС. – Температура воздуха днем – от +23 до +25º.

Отметим, что в районах Волгоградской области до конца недели все еще будут греметь грозы. 22 июня на отдельных территория температура составит днем +28 градусов.

Устойчивое потепление ожидается в Волгограде и области не раньше, чем с 24 июня. 

Фото: Андрей Поручаев 

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