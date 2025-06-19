Общество

Муниципальному приюту МБУ «Северное» пять лет: история важной для Волгограда службы

Общество 19.06.2025 19:33
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19.06.2025 19:33


8 июня 2020 года в Волгограде заработал пункт отлова бездомных животных. За эти годы немало воды утекло, а муниципальный приют, который в настоящее время входит в структуру МБУ «Северное», изменился до неузнаваемости.

Переполненные вольеры, инфекции, которые стремительно распространялись среди питомцев из-за нехватки мест содержания, недостаток финансирования – все эти проблемы, с которыми столкнулись  пять лет назад сотрудники подразделения муниципального учреждения, к счастью, уже далеко позади.


Сегодня материально-техническая база пункта содержания и отлова бездомных животных кардинально изменилась и совершенствуется с каждым годом. За это время здесь построены просторные вольеры, организованы места содержания щенков, так называемая «родительская» зона, где содержатся выловленные на улицах города мамашки с малышами,  и собачьи «ясли» с игровой площадкой для уже самостоятельных питомцев.

- С 8 июня 2020 года по 31 мая 2025 года 21086 особей на базе нашего учреждения прошли процедуру ОСВВ – отлова, стерилизации, вакцинации и возврата в среду обитания, гуманного способа регулирования численности бездомных собак, - рассказала ИА «Высота 102» главный ветеринарный врач Гуля Горбунова. – С учетом актуальности задачи по сокращению количества безнадзорных животных на улицах города это вполне неплохой результат. Прошедшие через обязательную процедуру бездомыши не смогут размножаться, приносить потомство. А ежедневно проводимая сотрудниками пункта работа направлена в первую очередь на обеспечение и защиту безопасности наших жителей.


К сожалению, зачастую на улицах города оказываются не только бездомные собаки, но и животные, от которых отказались люди.  Сотрудники приюта во взаимодействии с волгоградскими зоозащитниками  стараются пристроить таких питомцев в новые семьи. И нередко у них это получается. Всего за эти пять лет по договорам было передано волгоградцам 1873 собаки. Самой лучшей наградой для работников службы отлова становятся фото и видео новой жизни животных, которые, наконец, обрели любящих хозяев.


За эти годы сотрудникам приюта удалось наладить тесное сотрудничество с волгоградскими волонтерами, занимающимися помощью бездомным животным. Они регулярно посещают приют, привозят специализированное питание и игрушки щенкам. Доброй традицией стали дни открытых дверей, главной целью которых является воспитание гуманизма у волгоградцев и популяризация ответственного отношения к животным.

За последние годы в приюте значительно улучшилась база для оказания ветеринарной помощи четвероногим питомцам. Порой ветеринарам пункта отлова и содержания животных приходится делать не только привычные операции по стерилизации, но и лечить собак от тяжелых заболеваний, в том числе онкологии. Большим подспорьем в этом деле стал современный аппарат УЗИ, который получила ветслужба муниципального учреждения в этом году.


Уже давно нет проблем и с кормами. Ежегодно МБУ «Северное» приобретает до 20 тонн корма экстра класса, которым в полном объеме обеспечиваются питомцы до выпуска в среду обитания.


Условия содержания животных в приюте постоянно улучшаются. Сейчас, например,  здесь проходит ремонт вольеров. Учреждение ежегодно и порой досрочно выполняет муниципальное задание по количеству животных, прошедших процедуру ОСВВ в рамках выделенного финансирования.


Но самым лучшим решением проблемы бездомных собак, наверное, все-таки можно будет считать тот момент, когда каждый питомец найдет хозяина, а этот хозяин потом никогда не выгонит его на улицу.  Тогда в нашем городе не будут возникать неприятные инциденты, связанные с сосуществованием бездомышей и людей. В приюте МБУ «Северное» всегда открыты для горожан, которые готовы взять на себя ответственность, выбрать здесь нового члена семьи и подарить ему  любовь и заботу. И уж поверьте, вернее друга у вас не будет.


Фото V102.RU

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