Палласовский районный суд Волгоградской области оштрафовал на 20 тысяч рублей сотрудника дорожной компании за ненадлежащее содержание дороги. Как сообщили ИА «Высота 102» в суде, на подъезде от автомобильной дороги «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград» к пограничному пункту «Вишневка» с 121 км по 122 км были выявлены проломы, трещины и выбоины. 12 мая 2025 года двигавшейся по трассе автомобиль Audi попал в одну из ям, в результате чего были повреждены колеса.
За содержание дороги отвечал главный инженер по строительству ООО «Радэль», который и был привлечен к административной ответственности за то, что не принял мер по обеспечению безопасности дорожного движения. Постановление в законную силу не вступило.