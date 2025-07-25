



В Волгоградской области продолжает активно развиваться сеть официальных страниц госучреждений в социальных сетях — госпабликов. Сегодня на них подписаны уже более 3,4 млн человек, сообщает ИА «Высота 102».

Напомним, что развитием и координацией системы госпабликов занимается Центр управления регионом Волгоградской области (ЦУР). Здесь выстраивают методическую поддержку и организует обучение администраторов пабликов.

Как рассказали в ЦУР, на сегодняшний день в регионе создано более 5600 официальных страниц. Каждая из них – это инструмент прямой коммуникации между гражданами и государством.

– Госпаблики позволяют более оперативно решать возникающие у граждан вопросы, это удобная площадка для диалога людей с органами власти. Напомним, о необходимости учитывать мнение жителей при решении долгосрочных стратегических задач социально-экономического развития региона неоднократно говорил губернатор Андрей Бочаров, – прокомментировал руководитель ЦУР ВО Олег Егорушин.