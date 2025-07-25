Волгоградский Россельхознадзор обнаружил 20 кг нелогичной молочки

Волгоградского предпринимателя уличили в производстве молочной продукции из нелогичного объема сырья. Специалисты Россельхознадзора обнаружили по документам системы «Меркурий», что на производственной площадке каким-то волшебным образом произвели из 50 кг сырого молока творог в количестве 15 кг и еще 5 кг сметаны, что фактически невозможно. Таким образом, были нарушены технического регламента «О безопасности пищевой продукции» и прослеживаемость продукции, отметили в ведомстве.
Предпринимателю объявлено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований.
Фото: shedevrum.ai