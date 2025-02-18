



В Волгоградской области на развитие центра военно-патриотического воспитания «Юный ястреб» выделили ещё 537 млн рублей. Как сообщает ИА «Высота 102», на эти средства власти планируют построить три новых модульных объекта. Исполнителя работ чиновники определят по итогу открытого аукциона.

Согласно проектно-сметной документации, здесь в течение нескольких месяцев должны появиться конгресс-центр, столовая и склад.

Площадка для проведения форумов будет одноэтажной. Здание должно быть построено по модульной, быстровозводимой технологии. На первом этаже разместятся гардероб, две входные группы, буфет, санитарные и технические помещения, а также подиум. Здесь же на крыше предусмотрена смотровая площадка.

Неподалёку будет возведено одноэтажное отдельно стоящее здание столовой площадью 468 кв. метров. Оно будет примыкать к уже действующему пищеблоку и позволить увеличить его пропускную способность.

Здесь же обустроят и склад площадью 630 кв. метров.

Все модульные сооружения должны иметь срок службы не менее 20 лет. При этом властей устроит довольно скромный срок гарантийного обслуживания объектов: 12 месяцев для конгресс-центра, а также 36 месяцев для столовой и складского сооружения.

Отметим, ранее редакция сообщала о строительстве на территории «Юного ястреба» модульного бассейна. Новый объект появится в Средней Ахтубе в течение ближайших месяцев, на эти цели из бюджета выделено 300 млн рублей. Планы по развитию уникального центра для военно-патриотического воспитания детей анонсировал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Фото из архива ИА «Высота 102»