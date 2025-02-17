Медики и учителя уже не в тренде? В России за месяц спрос на курьеров вырос ещё на 20%





В России эксперты рынка труда подвели первые итоги начала 2025 года. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на «Парламентскую газету», в январе спрос на услуги курьеров увеличился на 20% по сравнению с декабрём 2024 года, и, по оценке специалистов, в ближайшее время он продолжит демонстрировать рост.

- Если сравнивать показатели января 2025 года к январю 2024, то рост числа вакансий составил 70 процентов. Что касается зарплатных предложений, то они также демонстрируют стабильный рост. Так, по данным «Авито. Работа», средняя предлагаемая зарплата курьеров в январе 2025 года составила 90 827 рублей в месяц, что на 26 процентов выше, чем годом ранее, - рассказал журналистам директор категории «Такси, транспорт и логистика» сервиса «Авито. Работа» Артем Егоренков.

Схожую картину фиксируют и эксперты HeadHunter. При этом, по данным сервиса подбора вакансий, рост востребованности курьеров к январю 2024 года составил 46%.

Отметим, одновременно специалисты отмечают за год и рост на 185% отклика соискателей на такого рода вакансии. Ранее редакция рассказывала о том, что средняя зарплата обычного курьера в Волгоградской области в 2024 году увеличилась до 47 тыс. рублей. При этом курьер на своём авто зарабатывает по 65 тыс. в месяц. Особые ударники умудряются получать на разводке товаров по 130 тыс. рублей в месяц.

Фото: коллаж с использованием фрагментов изображений, сгенерированных искусственным интеллектом