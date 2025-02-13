Общество

Стаффа Змея из Волгограда не взяли на СВО

Общество 13.02.2025 13:38
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13.02.2025 13:38




Новый питомец появился в зооцентре «Дино». Как рассказали ИА «Высота 102» волгоградские волонтеры, на этот раз дружную собачью семью пополнил стаффордширский терьер Змей с трагической судьбой – его хозяин ушел на СВО. 

Как выяснилось, волгоградец подписал контракт при условии, что с ним будет собака. Пока мужчина проходил обучение в военной части, Змей был с ним. Но на передовую пса не пустили. 

Разлученный с хозяином Змей просидел более двух месяцев в  подвале, пока его не вызволили зоозащитники. После этого собаку отправили в Новороссийск, и только спустя время Змея снова удалось вернуть в Волгоград. 

Но родные владельца стаффа отказались от собаки. После чего пес оказался в пункте содержания бездомных животных. Оттуда его и забрали сотрудники зооцентра «Дино». Пока новый питомец осваивается в незнакомом месте. 

Специалисты уже заявили, что собаке придется пройти серьезную реабилитацию, чтобы вновь поверить людям. 

Напомним, недавно в зооцентре умерла овчарка Гром. Преданный пес потерял хозяина в ДТП, а родственники мужчины отказались брать собаку себе. Грому пытались найти новый дом, однако он через некоторое время умер во сне. 

Видео зооцентра «Дино» / t.me

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