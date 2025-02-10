Волгоградца осудят за убийство собутыльника во время застолья





В Волгограде правоохранители завершили расследование уголовного дела об убийстве местного жителя. Как сообщает ИА «Высота 102», труп мужчины был обнаружен летом 2024 года в одном из домов Кировского района. В преступлении следователи обвинили 35-летнего знакомого погибшего.

- 19 июля прошлого года обвиняемый по месту своего жительства распивал спиртные напитки в компании двух своих знакомых. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, на фоне внезапно возникшего в ходе застолья конфликта злоумышленник схватил нож и нанес им несколько ударов по телу гостя, - рассказали журналистам в пресс-службе СУ СК России по Волгоградской области.

Испугавшись, ещё один участник застолья поспешил покинуть злополучную квартиру. Впоследствии пострадавший от полученных травм скончался. Тело злоумышленник вытащил на лестничную площадку, после чего поспешил вернуться домой.

Отметим, предполагаемый убийца был оперативно задержан, однако вину в содеянном не признал. Точку в расследовании предстоит поставить суду.

Фото из архива ИА «Высота 102»