В Госдуме задумались о сокращении рабочей недели





В Госдуме разработали законопроект об установлении сокращенной на час рабочей недели. Как сообщает V102.RU со ссылкой на ТАСС, предложение внес глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

- Накануне выходных дней продолжительность рабочего дня или смены при пятидневной работе уменьшается на один час при сохранении установленной нормы рабочего времени, - говорится в законопроекте.

Как отмечает депутат, установление сокращенной на один час продолжительности рабочей смены накануне выходных при пятидневке будет способствовать повышению качества жизни работников, сохранению их здоровья, увеличению производительности и эффективности их труда.