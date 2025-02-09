Федеральные новости

В Госдуме задумались о сокращении рабочей недели

Федеральные новости 09.02.2025 13:33
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09.02.2025 13:33


В Госдуме разработали законопроект об установлении сокращенной на час рабочей недели. Как сообщает V102.RU со ссылкой на ТАСС, предложение внес глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

- Накануне выходных дней продолжительность рабочего дня или смены при пятидневной работе уменьшается на один час при сохранении установленной нормы рабочего времени, - говорится в законопроекте.

Как отмечает депутат, установление сокращенной на один час продолжительности рабочей смены накануне выходных при пятидневке будет способствовать повышению качества жизни работников, сохранению их здоровья, увеличению производительности и эффективности их труда.

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