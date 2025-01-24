Происшествия

Бывший полицейский пропал в хуторе Волгоградской области

Происшествия 24.01.2025 11:03
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24.01.2025 11:03


55-летний житель хутора Чуносовский Кумылженского района Волгоградской области попал в списки разыскиваемых. Как сообщили ИА в поисковом отряде «Лиза Алерт», Федор Савин исчез еще 17 января на территории родного населенного пункта, и с той поры о нем нет никаких вестей. 
Приметы пропавшего: рост 170 см, седые волосы, глаза голубые. В день исчезновения был одет в черную куртку, черные брюки, галоши и черную шапку. 
В сельской администрации корреспонденту ИА «Высота 102» рассказали, что пропавший мужчина – бывший полицейский. Жил он со своим престарелым отцом.
Все, кто что-то знает о пропавшем, могут связаться с волонтерами по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.

Коллаж V102.RU

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