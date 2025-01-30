Участник СВО вошел в молодежный парламент Волгоградской области





Комиссия отобрала претендентов для вступления в Молодежный парламент Волгоградской области. Как сообщает V102.RU со ссылкой на областную думу, в него вошли участник специальной военной операции, студенты волгоградских вузов, молодые специалисты, общественники и представители трудовых коллективов. Соответствующее постановление было принято 30 января региональным законодательным собранием.

В состав коллегиального совещательного органа включены 40 человек, 20 из которых делегированы региональным отделением политических партий. Остальные 20 были определены в рамках конкурса. Кандидатам необходимо было презентовать проекты и программы, направленные на решение актуальных вопросов волгоградской молодежи.

В облдуме возлагают на Молодежный парламент большие надежды, как на эффективную площадку, где будут обсуждаться, разрабатываться и продвигаться наиболее важные для подрастающего поколения идеи и инициативы.