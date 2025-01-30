Происшествия

В СНТ «Спутник» в Волгограде сгорел мужчина при пожаре

Происшествия 30.01.2025 21:05
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30.01.2025 21:05


Сегодня вечером, 30 января, произошел пожар в поселке Аэропорт в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщили V102.RU в региональном главке МЧС, на месте сгоревшего дома в СНТ «Спутник» был обнаружен труп мужчины. 

Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 19:03. 

- Происходило горение дачного дома и хозяйственных построек на площади 150 квадратных метров. Пожарные расчёты 15-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 19:46. Обнаружен погибший, личность устанавливается, - уточнили в ГУ МЧС по Волгоградской области. 

Причина пожара устанавливается.

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области

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