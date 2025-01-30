В СНТ «Спутник» в Волгограде сгорел мужчина при пожаре





Сегодня вечером, 30 января, произошел пожар в поселке Аэропорт в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщили V102.RU в региональном главке МЧС, на месте сгоревшего дома в СНТ «Спутник» был обнаружен труп мужчины.

Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 19:03.

- Происходило горение дачного дома и хозяйственных построек на площади 150 квадратных метров. Пожарные расчёты 15-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 19:46. Обнаружен погибший, личность устанавливается, - уточнили в ГУ МЧС по Волгоградской области.

Причина пожара устанавливается.

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области