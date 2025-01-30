К 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима приговорен 30-летний житель Волгограда за убийство знакомого, который был почти вдвое его старше, передает V102.RU. Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, подсудимый полностью признал свою вину.

Преступление было совершено в сентябре 2023 года в Центральном районе Волгограда на улице Пархоменко. Фигурант уголовного дела во дворе многоквартирного дома №25 распивал спиртное с 54-летним знакомым. Застолье на свежем воздухе закончилось убийством. Молодой мужчина нанес собутыльнику не менее 11 ударов канцелярским ножом и не менее 5 ударов камнем по голове, рукам и телу.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.