Минздрав: рождаемость в России приблизилась к уровню 2000 года





Рождаемость в России приблизилась к показателям 2000 года, который отличался одним из самых низких значений за всю современную историю страны. Об этом заявил первый замминистра здравоохранения РФ Виктор Фисенко изданию «Интерфакс».

- Несмотря на то, что значение суммарного коэффициента рождаемости в 2020-е годы выше показателей начала 2000-х годов, абсолютное число рождений приблизилось к уровню 2000 года, отличавшегося одним из самых низких значений данного показателя за всю историю современной России, - пояснил Фисенко.

Причиной такого показателя он назвал снижение числа женщин репродуктивного возраста и менее благоприятной возрастной структуры. При этом он также отметил, что рост рождаемости увеличится после 2027 года.