



Тамбовский гарнизонный военный суд начал заслушивать боевых офицеров, участвующих в обороне Запорожской области от ВСУ. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ТАСС, уже 15 командиров дали показания в защиту генерал-майора Ивана Попова, обвиняемого в мошенничестве и служебном подоге при закупке и распределении металлоконструкции.

Бывшие подчинённые командующего 58-й армией опровергли доводы следствия, подтвердив, что металл действительно доставлялся на позиции. Он использовался для возведения оборонительных сооружений и создания защитных экранов боевой техники.

По информации адвоката генерала, показания могут дать ещё порядка 500 офицеров. Они готовы рассказать всё об обстоятельствах получения и использования металла.

Напомним, Иван Попов — уроженец Волгоградской области. В 2023 году он организовывал оборону участков фронта в Запорожье. По версии следствия, офицер, исполняя служебный долг, похитил более 1,7 тыс. тонн изделий металлопроката, закупленных властями. При этом, по информации участников судебного процесса, впоследствии администрация Запорожской области открестилась от выдвинутых следствием обвинений, заявив, что регион не признаёт себя потерпевшей стороной.