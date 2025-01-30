Общество

Много крови и тел животных: под Волгоградом водитель на Audi врезался в стадо коров

Общество 30.01.2025 17:06
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30.01.2025 17:06


Сегодня, 30 января, в Калачевском районе Волгоградской области иномарка врезалась в стадо коров на дороге. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, ДТП произошло в 15.00 на 49 км автодороги «Волгоград-К. Шахтинский-Луганск».



- Водитель, управляя автомашиной Audi, в месте перегона скота совершил наезд на четырех коров, после чего одно из животных совершило столкновение с автомашиной Chevrolet, стоявшей на встречной полосе движения и пропускавшей стадо, - сообщили в Главке. 

В результате этого происшествия пострадал водитель  Chevrolet. По предварительной информации, от удара корова отлетела в иномарку, в результате чего в машине сработали подушки безопасности. Погибли 4 коровы.

На месте происшествия работают экипажи Госавтоинспекции, оперативно-следственная группа. В районе места аварии временно введено реверсивное движение.

Известно, что данный участок дороги был оборудован дорожными знаками, предупреждающими водителей о возможном выходе животных.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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