Обвиняемый в получении взятки экс-глава Елани вышел из СИЗО

Сегодня, 28 января, Еланский районный суд Волгоградской области изменил меру пресечения бывшему главе Еланского городского поселения Александру Гугучкину. Как сообщили V102.RU в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области, экс-глава поселения будет находиться под домашним арестом.

В местных пабликах появилось видео Гугочкина, как он выходит из здания в сопровождении людей в камуфляжной одежде и направляется к машине. На записи видно, что экс-глава поселения прихрамывает.





Ранее сообщалось, что прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу Гугучкина и директор МКУ «Благоустройство». Глава обвиняется в получении взятки в крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями, а директор МКУ – в посредничестве во взяточничестве. В ближайшее время оба предстанут перед судом.

По материалам дела, экс-глава Елани получил от директора МКУ «Благоустройство» оставшуюся часть взятки в размере 20 тыс. рублей из ранее оговоренной суммы 100 тыс. рублей. Деньги предназначались для решения вопроса о незаконном использовании муниципальной техники и рабочей силы при перевозке песка для нужд местного предпринимателя. Свою вину Гугочкин не признает в отличие от директора МКУ. Он находился в СИЗО, а директор МКУ – под домашним арестом.

Напомним, в середине декабря 2024 года были задержаны глава Еланского района Дмитрий Литвинов, которого также подозревают в получении взятки. После задержания местные депутаты досрочно прекратили полномочия Литвинова на должности руководителя муниципалитета.



Видео: «Елань новости» / t.me