«Все в последний момент?»: волгоградцев разочаровало новогоднее украшение города





Жители Волгограда обратили внимание на неспешное и беспорядочное украшение городских улиц к Новому году. По словам горожан, в отдельных местах за два дня до праздника работы еще не завершены. Но больше всего разочаровало горожан отсутствие какой-либо единообразия в оформлении улиц.

– В этом году город очень слабо украшен к Новому году. Вчера выдался свободный день, и мы с супругой решили погулять по городу и сделать снимки на память. Но, как оказалось, до сих пор еще не все доделано, до сих пор что-то ставят и подключают. Складывается ощущение, что окончательно завершатся работы не раньше 31 декабря. Но возникает вопрос: почему до последнего все устанавливают? Ведь для людей надо заранее создавать праздничное настроение, а они до 31-го дотянули, – задаются вопросами волгоградцы.









И действительно. Накануне, 28 декабря, на набережной у фонтана еще велись работы. Либо в таком недоделанном состоянии, без световых "струй", он и встретит наступающий год.





– Очень все непродуманно сделано. Такое ощущение, что какой-то начальник указал, где устанавливать украшения. Рабочие, не особо разбираясь, просто делают свою работу – их дело привезти на место, поставить и подключить, – резюмируют волгоградцы. – Остается идти за новогодним настроением в торговые центры. Вот там, как всегда, царит особая атмосфера.









Фото: Геннадий Гуляев